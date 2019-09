Inaugurazione della nuova ambulanza per i soccorritori di Conegliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Soccorritori Conegliano Pubblica Assistenza ODV", associazione di volontari che si occupa di trasporto sanitario, assistenza sanitaria alle manifestazioni e organizzazione di corsi di primo soccorso alla popolazione, domenica 15 settembre alle ore 11.30, inaugurerà - presso la chiesa parrocchiale " Beata Vergine maria di Fatima" a Parè, Conegliano - la nuova ambulanza , acquistata di recente grazie ai servizi erogati sul territorio della Marca e alle donazioni dei privati cittadini.

Come di consueto, verrà eseguita la benedizione dell'automezzo e, contestualmente, alcuni tra i volontari saranno presenti con delle postazioni apposite presso il Centro Commerciale Conè e il punto vendita Cadoro di Conegliano per eseguire misurazioni gratuite della pressione e della glicemia a chi lo desidera. L'ambulanza appena acquistata si aggiungerà alle altre già in possesso dell'associazione.