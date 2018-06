A Conegliano subentra un nuovo Direttivo per l'associazione Cavalieri dell'Etere

CONEGLIANO Venerdì scorso, nella sede di Conegliano, si è riunita l’Assemblea dei soci per rinnovare il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Cavalieri dell’Etere Protezione Civile. Tre i volti nuovi: Paolo Dal Col, Andrea Scopelliti e Franco Serafin, che affiancheranno il riconfermato presidente Gabriele Padoan e il vicepresidente Massimo Fiorotto. Una ventata di novità, nel solco della tradizione e della continuità, mentre altruismo, lealtà ed amicizia rimarranno, comunque, sempre al centro delle decisioni e della vita dell’associazione, in un’ottica di crescita e di una presenza sempre più qualificata nel territorio. Il nuovo direttivo desidera inoltre stabilire con la cittadinanza un rapporto di vicinanza e di maggior conoscenza e con l’occasione invita i coneglianesi a visitare la sede di via Maggior Piovesana 164.