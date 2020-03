Striscione all'esterno dell'ospedale di Conegliano: «Orgogliosi di voi!!! Grazie»

«Devo essere sincero: sono estremamente commosso». A dirlo Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2. «Sono commosso per quello che sta facendo tutto il nostro personale così come per l’immenso sostegno che ci sta dando il nostro territorio. L’ultimo piccolo grande gesto lo abbiamo registrato stamattina, all’ospedale di Conegliano: all’ingresso è comparso uno striscione anonimo con la scritta “orgogliosi di voi!!! Grazie».

«Quando mi hanno mandato la foto – conclude Benazzi - non sono riuscito a trattenere le lacrime. Ecco, io credo che una comunità che riesce a far sentire in questo modo la propria vicinanza agli operatori che sono in prima linea giorno e notte, che ci fa toccare così con mano la propria stima e gratitudine sia una grande, grandissima forza. Ce la faremo, con l’aiuto di tutti ce la faremo a superare anche questa prova impegnativa dalla quale usciremo più forti, più uniti, più responsabili, più collaborativi. La vicinanza del territorio l’avevamo già sentita nei giorni scorsi, testimoniata, solo per citare un esempio, dalla tantissime telefonate di privati cittadini, imprenditori, associazioni, che chiedevano come potersi rendere utili. A tutti coloro che ci sono vicini dico grazie, siete importanti perché se si vuole andare in fretta si può andare da soli ma se si vuole andare lontano bisogna andare insieme. Grazie di cuore!».