Commissariato di Conegliano a rischio paralisi: solo 35 agenti in servizio

Non è l’unico Ufficio di polizia a soffrire a causa di una cronica carenza d’organico, ma arrivare quasi al 50% di personale in meno rispetto a quello previsto non è più tollerabile. Sappiamo che a livello ministeriale si stanno discutendo le piante organiche dei vari Uffici ma auspichiamo che il Ministero dell’Interno decida in fretta di aumentare l’organico del Commissariato altrimenti, così facendo, non si riuscirà più a garantire una volante h24 come accade ora. I furti in questo periodo continuano nella zona di Conegliano e comuni limitrofi, zona denominata della sinistra Piave, ma a causa di questa evidente carenza d’organico non si può lavorare al meglio. Spero che i parlamentari eletti nel trevigiano si adoperino affinché l’organico del Commissariato venga ripianato così come previsto dal decreto magari predisponendo una interrogazione affinché si conoscano le reali intenzione del Ministero dell’Interno. Noi come FSP Polizia siamo disponibili a poterli incontrare per far meglio capire quale sia il territorio di competenza e per far capire anche tutte le attività che non possono essere effettuate in maniera ottimale a causa di questo organico ormai al lumicino. E’ sacrosanto che la politica intervenga per dare risposte ai cittadini che pretendono giustamente sicurezza in una delle zone più belle e tranquille del nostro Veneto. Come FSP su questo daremo battaglia in tutte le sedi e con i mezzi a nostra disposizione, nessun Ufficio di Polizia deve essere abbandonato e di conseguenza nessun territorio.

Il Segretario Generale Regionale FSP Polizia di Stato Veneto, Mauro Armelao