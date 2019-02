Conegliano premia i suoi locali storici: grande festa in Comune

Si è svolta lunedì mattina, 18 febbraio, la premiazione dei locali storici di Conegliano e dei loro titolari. Un evento ricco di emozioni e fortemente voluto dall'amministrazione cittadina.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune di Conegliano alla presenza del sindaco Fabio Chies, dell’assessore Colombari e del presidente Ascom Federico Capraro. Premiate le attività aperte da almeno 40 anni in città, nello specifico: Alla Sorte, Canon d’Oro, Valigeria Marisa, Negozio Paludetti, Pasticceria Alpago, Ristorante al Salisà, Pasticceria Firmino e la Calzoleria Cancian. I titolari, insieme ai loro familiari, sono intervenuti a ritirare le targhe onorarie in un misto di gioia e commozione. Il primo cittadino ha voluto dedicare loro un ringraziamento speciale per tutti gli anni di lavoro al servizio non solo dei clienti ma di tutta la città di Conegliano.

