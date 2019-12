Ecco tutti i nomi dei vincitori della 16ª edizione del Concorso Libernauta

Nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta stamattina dalle 10.30 alle 13.00 presso l’Auditorium Toniolo di Conegliano, sono stati premiati i vincitori sia della Sezione Recensione che della Sezione Booktrailer. I vincitori sono stati premiati dalle autorità presenti e dai dirigenti della Banca PrealpiSanBiagio, partner dell’intero Progetto Lettura. Per i tre Comuni promotori dell’evento, Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto, erano presenti l’Assessore alle Politiche Giovanili e all’Istruzione del Comune di Conegliano, Gianbruno Panizzutti, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Pieve di Soligo, Elena Bigliardi e la Responsabile della Biblioteca del Comune di Vittorio Veneto, dott.ssa Orietta Pizzol. Per la Banca Prealpi SanBiagio, partner storico ed esclusivo del Progetto lettura, che ne sostiene tutte le iniziative, il Cav. Aristide Zilio, membro del Consiglio di Amministrazione

I partecipanti della Sezione Recensioni sono 519 per un totale di 634 recensioni realizzate.

I libri più recensiti:

I ragazzi hanno grandi sogni di Alì Ehsani con 127 recensioni

La figlia dell’assassina di Giuliana Facchini con 104 recensioni.

Per premiare la partecipazione e l’impegno degli Istituti, viene assegnato il premio “YouWrite”, cioè un riconoscimento alla scuola che ha scritto di più.

Il Premio YOUWRITE - edizione 2019 va quest’anno con ben 145 partecipanti e 203 recensioni, all’Istituto Casagrande di Pieve di Soligo.

Al secondo posto per numero di partecipanti c’è l’Istituto Fanno di Conegliano con 136 partecipanti e 169 recensioni.

La SUPER SCRITTRICE di quest'anno, cioè la studentessa che ha scritto più recensioni è Martina Bortolotto della classe 3 A AFM dell'Istituto Fanno di Conegliano, che ha recensito più di tutti scrivendo 5 recensioni.

In questa edizione è stato istituito un nuovo premio da assegnare alla Sezione Recensioni: è un premio voluto dalla Cooperativa Insieme Si Può per la recensione più vicina ai temi e ai valori della solidarietà. Si tratta infatti del Premio “Insieme si legge ... righe di solidarietà".

Raffaella Da Ros, Presidente della Cooperativa Insieme Si Può, ha consegnato il premio al vincitore

Viel Giovanni, 2 BMN, IS “G. Galilei” Indirizzo Tecnico di Conegliano – Comune di Santa Lucia di Piave

Gli altri premi della Sezione Recensioni

MIGLIOR RECENSIONE DEL COMUNE DI CONEGLIANO

Pizzato Angelica, 4 ET, ISISS “F. FA Collo" di Conegliano – Comune di Conegliano

MIGLIOR RECENSIONE DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Zabotti Eleonora, 2 ALS, ISISS “M. Casagrande” di Pieve di Soligo – Comune di Pieve di Soligo

MIGLIOR RECENSIONE DEL COMUNE DI VITTORIO VENETO.

Turbian Nicola, 3 A, Liceo "m. Flaminio” di Vittorio Veneto- Comune di Colle Umberto

RECENSIONI BIENNIO

Sandhu Tania Ikram, 2 B, Liceo Statale “G. Marconi” di Conegliano – Comune di Conegliano

Corpapic Irena, 2 AFM, IISS “M. Fanno” di Conegliano – Comune di Conegliano

Brazzalotto Marta, 2 CLSA, ISISS “M: Casagrande” di Pieve di Soligo – Comune di Sernaglia della Battaglia

De Toffoli Elena, 1 ALS, ISISS "M. Casagrande" di Pieve di Soligo - Comune di Susegana

RECENSIONI TRIENNIO

Gasparotto Anna, 4 ET, ISISS “F. Da Collo” di Conegliano - Comune di Sacile

Macera Alessandro, 5 A, IS “G. Galilei" di Conegliano - Comune di Farra di Soligo

Canton Federico, 4 DSIA, IISS "M. Fanno" di Conegliano - Comune di Godega di Sant'Urbano

Ballotto Francesca, 3 AFM, IISS “M. Fanno” di Conegliano – Comune di Conegliano

Raccanello Edoardo, 4 FSC, IISS “M. Fanno” di Conegliano – Comune di Conegliano

De Bortoli Sara, 3 BRIM, IISS “M. Fanno” di Conegliano – Comune di Cordignano

Per la Sezione Booktrailer sono stati premiati i due migliori booktrailer in assoluto scelti dalla giuria e il booktrailer più votato sul canale Youtube (Premio “YOULIKE”).

I booktrailers in concorso sono 17 per un totale di 44 studenti, che hanno aderito in forma individuale, a coppie, in piccoli gruppi o come classe. Tutti i video in concorso sono stati pubblicati sul canale Youtube del Progetto Giovani.

I vincitori della Sezione Booktrailer

1^ CLASSIFICATO

Homo Sum - Passato e presente: fili intrecciati

Realizzato da

Patrignani Giovanni

cl. 2A - Liceo Flaminio di Vittorio Veneto

Motivazioni della giuria: esposizione del video molto lineare ed essenziale, con una buona sintesi del saggio resa efficacemente dalla combinazione di testo e immagini; l’argomentazione è stata smontata per ricavarne un racconto: due serie di parole-chiave si susseguono su due linee del tempo; i fili, dapprima paralleli e non comunicanti, si intrecciano a formare il filo della riflessione: suggerisce forse che l’intreccio crea ricchezza e varietà?

2^ CLASSIFICATO

I ragazzi hanno grandi sogni - Non conta il punto di partenza, ma quello di arrivo

Realizzato da

De Toffoli Elena

cl. 1A- ISISS Casagrande di Pieve di Soligo

Motivazioni della giuria: efficace l’idea dello split screen, la doppia inquadratura, per mostrare a confronto opposte esperienze di vita: un “noi” e un “loro” di mondi diversi; restituisce l’idea che quello che per alcuni è un sogno, per altri è normalità; buona resa dialettica tra la scelta degli oggetti e il loro significato: il sogno si realizza quando il terreno ghiaioso diventa un unico prato che unifica le due parti dello schermo.

PREMIO YOULIKE con 541 like

Tracce - Le verità nascoste

Realizzato dalla classe 2BT ISISS “Da Collo” di Conegliano

SEGNALAZIONI DI MERITO

Breve storia amorosa dei vasi comunicanti - Centoventi kg è il peso dell’amore

Marani Giada, cl. 2 DL – ISISS F. Da Collo di Conegliano

La figlia dell’assassina - Paura di vivere

Collodel Elia, cl. 3BLS, Burlacu Mihaela cl.. 3BLS, Collodel Rebecca 2CLSA

ISISS Casagrande di Pieve di Soligo

Il Concorso Libernauta è un’iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Conegliano con il Comune di Pieve di Soligo e il Comune di Vittorio Veneto, tramite il Progetto Giovani e l'Associazione Altrestorie. Le scuole coinvolte nel progetto hanno riempito stamattina l’Auditorium Toniolo. Gli studenti hanno sostenuto e tifato con entusiasmo i propri compagni risultati vincitori.

Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Gianbruno Panizzutti: «Anche quest’anno, in occasione della sedicesima edizione del concorso Libernauta, abbiamo dato la possibilità ai nostri ragazzi di cimentarsi nella realizzazione di un filmato per ‘raccontare’ il libro che hanno letto. La dedizione e l’entusiasmo degli studenti che hanno partecipato ai laboratori ha portato alla realizzazione di 17 bellissimi booktrailers, sottolineando ancora una volta la progressione, l’evoluzione dei prodotti e l’attualità degli strumenti utilizzati. La volontà dell’amministrazione è quella di continuare a collegare la modernità delle nuove tecnologie alla tradizione della lettura di un buon libro di carta, convinti come siamo dell’importanza di tali strumenti, utili anche a fornire competenze e conoscenze indispensabili sia nei percorsi didattici che in quelli di un prossimo futuro professionale dei nostri giovani».