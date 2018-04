Conegliano festeggia il 25 aprile: il programma degli eventi in città

CONEGLIANO Lo spiega il sindaco Fabio Chies nel suo appello alla partecipazione ai cittadini a questa manifestazione "il 25 aprile non è una semplice ricorrenza, è il giorno in cui si celebra la democrazia e la libertà. Una data per ricordare il sacrificio di tante persone che hanno offerto la loro stessa vita per la difesa di questi valori fondamentali. Il 25 aprile segna un momento fondamentale per la nostra nazione: è la festa della libertà, è simbolo dell'unità nazionale, a cui si giunge dopo la tragedia della guerra mondiale e della lotta per la liberazione".

Nel testo introduttivo al manifesto della manifestazione si continua "Dobbiamo quindi fare tesoro del nostro passato e tramandarlo ai nostri giovani, perché la libertà non è una condizione scontata, ma l’epilogo di un lungo periodo di guerre, di sofferenze, di soprusi e di lotte. Ricordiamo il 25 aprile per l’importante insegnamento che ci ha trasmesso: la difesa dei propri ideali come mezzo imprescindibile per rafforzare l’indipendenza e poter costruire un futuro dalla basi solide per noi e per i nostri figli. Gli ideali che allora animarono la lotta per la libertà della nostra nazione sono sempre attuali, perché senza giustizia e libertà non c’è democrazia. La libertà è un bene che va coltivato e difeso sempre, a maggior ragione nei momenti più critici, come quello che stiamo vivendo". E conclude "Celebriamo insieme il 25 aprile per ribadire l’importanza del rispetto della libertà altrui, dell’uguaglianza, del rifiuto per la violenza, che grazie all’impegno di quanti furono protagonisti della Resistenza e della Liberazione, sono diventati punti fondamentali della nostra Costituzione".

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10.00 Cimitero di San Giuseppe:

-Deposizione corona

Ore 10.30 Monumento ai Caduti:

-Alzabandiera

-Onore ai Caduti

-Deposizione corona

Ore 10.45 Corteo dal Monumento ai Caduti fino al Monumento alla Resistenza

Ore 11.00 Monumento alla Resistenza di Via Filzi:

-Deposizione corona

-Intervento del Sindaco

-Orazione ufficiale del Presidente ANPI Loreta Carobolante Bellussi.

La manifestazione sarà accompagnata dall’esibizione della Associazione Filarmonica Coneglianese. In caso di pioggia, dopo l’alzabandiera e l’onore ai caduti al Monumento ai Caduti, la cerimonia si svolgerà con inizio alle ore 11 nella palestra della Scuola Media Grava di Via Filzi.