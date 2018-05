Lavori di asfaltatura lungo la Pontebbana tra Conegliano e San Fior

CONEGLIANO Anas comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, fino al 9 giugno saranno istituite limitazioni al transito sulla statale 13 “Pontebbana”. Dal 18 al 22 maggio sarà infatti istituito il senso unico alternato sul cavalcavia di via Zermanese, in corrispondenza del km 19,200, nel territorio comunale di Treviso. La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria diurna 8 – 18.

Dal 22 maggio al 9 giugno sarà invece istituito il senso unico alternato tra il km 51,800 e il km 52, tra i comuni di Conegliano e San Fior. In questo caso la limitazione sarà attiva nel solo orario notturno compreso fra le ore 20 e le ore 7 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Lungo le tratte oggetto dei provvedimenti sarà inoltre istituito il limite di velocità a 50 e 30 km/h nonché il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli.