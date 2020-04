Esce di casa per andare a fare la spesa e sparisce nel nulla

Sono ore di grande preoccupazione quelle che stanno vivendo ogi, lunedì 6 aprile, una famiglia cone glianese, in apprensioneper la sorte di un loro congiunto. Parliamo di un pensionato di 86 anni, Pierluigi Idiometri. L'anziano, residente con la famiglia a Conegliano, si è recato nel prima mattinata di oggi, attorno alle 8.30, al supermercato per fare la spesa: da via Pittoni si è diretto a piedi verso l'Eurospin. La sua famiglia, non vedendolo rincasare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha lanciato l'allarme alla polizia. Agenti del Commissariato e volontari della Protezione civile sono sulle sue tracce e stanno effettuando le ricerche. Indossa una giacca blu, jeans e un paio di sandali con calzini. Chi ha sue notizie è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine o ai famigliari: 3402308719 Adriana Rosolen, 3476222469 Clemente.

