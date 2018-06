Giovedì 21 giugno la Blumilonga porta il tango al Biscione

CONEGLIANO Il tango argentino torna ad animare il Biscione, la piazza coperta-aperta di piazzale Fratelli Zoppas a Conegliano (TV). Giovedì 21 giugno riparte l’appuntamento estivo che porterà ogni settimana in centro città l’emozionante, affascinante e passionale ballo che arriva direttamente dalla capitale dell’Argentina, Buenos Aires. Dalle ore 21 a mezzanotte piazzale Zoppas si trasformerà in una vera e propria milonga porteña, risuonando al ritmo di tango, vals e milonga (i tre "tipi" di brani ballabili) e richiamando tantissimi appassionati che arriveranno non solo da tutta la provincia di Treviso, ma anche dalle regioni limitrofe e dall’estero. Nel corso degli anni, vi è stata un’affluenza di circa 200 ballerini a serata.

Giovedì 21 giugno è dunque tutto pronto per l’inaugurazione della stagione estiva della Blumilonga che proseguirà fino a giovedì 13 settembre (tranne la sospensione del 9 e del 16 agosto). Alla regia della manifestazione, l'associazione Centrodanza (che da decenni opera nel mondo della danza, dedicandosi sia a bambini e ragazzi sia agli adulti), con il patrocinio del Comune di Conegliano. A coordinare l'evento i maestri Monica Visintin (presidente dell'Asd Centrodanza) e Giovanni Marcon, che nel corso degli ultimi appuntamenti di settembre terranno anche delle lezioni premilonga sia per chi sa già ballare il tango sia per chi non si è mai avvicinato a questo ballo.

“Non vediamo l’ora di accogliere, per il quinto anno consecutivo, tangueri provenienti dal Veneto, dalle regioni limitrofe e anche dall’estero - commenta il presidente Monica Visintin – proporre un evento simile non è semplice, ma con impegno e tanto lavoro siamo pronti ad affrontare un’altra estate dove il tango sarà protagonista. Abbiamo investito molto – e continueremo a farlo – nella promozione non solo di un ballo che è stato dichiarato patrimonio dell’umanità, ma di una cultura, quella porteña, che ci è molto più vicina di quello che si pensi. Aspetto tutti, appassionati, ballerini e curiosi, al Biscione, una piazza che è diventata un contenitore ideale e che in molti ci invidiano”.