Inaugurata a Conegliano la nuova mostra della giovane artista Deborah Papa

Sabato pomeriggio si è tenuto, presso il Bar Zago caffè a Conegliano, il vernissage della “personale” della giovane artista coneglianese Deborah Papa, in arte EBI, esponente della corrente artistica neo - naif. La mostra, che rimarrà visibile ancora fino ad agosto, richiama concetti legati al territorio e utilizza colori apprezzati dai visitatori di tutte le età. "Ebiness", questo il titolo della mostra, vuole ricordare la natura e tutte le sue espressioni e permette di vedere l’ambiente e i suoi colori anche nelle ore notturne attraverso l’uso dei tempere fluorescenti che rendono uniche queste opere. Il vernissage, a cui hanno partecipato molti visitatori, ha visto il passaggio di alcuni esponenti locali come il Presidente del Consiglio Comunale di Conegliano Giovanni Bernardelli, il Senatore Giampaolo Vallardi e quella dell’ex Ministro Gian Marco Centinaio arrivato appositamente da Pavia. Deborah Papa si sta affermando anche oltre i confini della nostra provincia e sta già preparando alcune mostre importanti in giro per l’Italia.