Castelfranco: premia i suoi artigiani storici

CASTELFRANCO VENETO Fine settimana di festeggiamenti per la Confartigianato di Castelfranco in occasione dei suoi primi sessant'anni. Nelle scorse ore ha riscosso grande successo la premiazione degli artigiani associati all'Hotel Fior.

A fare gli onori di casa, introdotto dalla giornalista conduttrice della giornata Anna Iselle, è stato il presidente di Confartigianato Castelfranco Oscar Bernardi: “è doveroso ma soprattutto è un onore per noi rendere omaggio agli artigiani che hanno contribuito a rendere la Castellana un territorio unico nel suo genere e nella sua storia e che stanno continuando a farlo. Abbiamo voluto fortemente l'evento di oggi perchè dopo momenti difficili e le tante salite percorse nel portare avanti le nostre attività, è importante dedicare un momento e premiare tutti coloro che li hanno superati con grinta e coraggio caratteristiche tipiche di noi artigiani di ieri e di oggi ”. A seguire il saluto di Vendemiano Sartor, Presidente provinciale Confartigianato Marca Trevigiana: “Voi artigiani siete la nostra forza, la nostra presenza sul territorio. La Confartigianato deve riuscire a stare al passo vostro, capendo le necessità ma soprattutto dando risposte perche solo insieme si va avanti. Anzi, insieme si va più lontano.” Presente anche Stefano Marcon, non solo sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia di Treviso, ma oggi prima di tutto imprenditore a fianco della Confartigianato da ben 44 anni “essere artigiano è prima di tutto un orgoglio, è riuscire a tenere vivo quel fuoco che è la nostra voglia di fare, di contribuire a rendere questo territorio un'importante aerea di sviluppo”.

Tra una premiazione e l'altra piccoli intervalli di Francesca Gallo, cantante, fisarmonicista e soprattutto artigiana. “Quando siamo disperati cosa diciamo a chi ci sta vicino? 'Sono nelle tue mani'. Ogni artigiano è importante, perchè è unico ed ha il potere e la bravura di dare concretezza a un suo pensiero. -E ancora- essere artigiano è anche una mentalità, è un modo di essere. Non bisogna arrendersi, mai. E crederci sempre.” Oltre cento i riconoscimenti conferiti nella giornata di sabato 30 giugno, 77 imprese che contano dai 35 ai 50 anni di attività, riconoscimenti speciali per la dedizione al proprio lavoro e omaggi anche a chi ha trascorso molti anni in prima linea a fianco delle Imprese Artigiane a 60 anni dalla Costituzione di Confartigianato Castelfranco Veneto. Qui di seguito l'lenco dei premiati:

35 anni di iscrizione: Elettrofrigor SRL di StoccoAmerigo & C., Lavaggi auto Tonello di Tonello F.&F. SNC, Scapinello Impianti RSL, Art Garden di Bernardi Valentino C. SNC, Scappin soluzioni elettriche di Scappin Primo ed Emilio S.N.C., L.A.M.E.C. Di Pollon Vincenzo e Pio SNC, off. Mecc. Perozzo S.N.C. di Perozzo Michele & C., Santi Ivone, De Marchi Corrado, Bruno & C. S.N.C., Lova Electric SNC di Loriato Francesco e Claudio, Munaretto Ivano.

36 anni: Innocente Domenico, Marmistile di Menini Elia e Vittorio SNC, Pozzebon Luciano, Visentin Dino, Cecchin SRL.

37 anni: Civiero Bianca, f.lli Visentin SNC di Paolino Visentin &C., Fratelli Zoppei di Mario Zoppei & C. SNC, Roncato Sergio, Tieppo Group SRL, TRE G Giacomazzi Auto SNC di Giorgio & C., Vigo Lidia, Frasson SNC di Lorenzo e Eddy & C.

38 anni: 3 Eduati SAS di Eduati Hulk & C., Andreola Gianni, Daminato Diva, Dotto Lucia, Monegato Pio, Rebellato Egle, Tecnopav SAS di Frasson Claudio & C., Union Pack SRL, Vial Enzo, Fornarolo Alberico, Smania Group SRL, Scapin Franco, Tre Albi SNC, di Trentin, Bittante &Albanese, Gazzola Sergio.

39 anni: Arte Antiqua di Zen Adriano & C. SNC, Bertolin Carmela, Salone Boris di Scarabellotto Cesio & C. SNC, Santi Patrizia, G.O.M.G. Di Gatto Bruno & C. SAS, CEM Costruzioni Edili Martin di Martin Rino & figli SNC, Albanese Quinto, Quagliotto SNC di Luigino e Paolo.

40 anni: Grafì Comunicazione SNC di Campagnaro Felice, L.A.M.A. SRL, Meccanica Piovesan SRL, Impre. Edile Favretto Francesco & figli SNC.

42 anni: Santi Renato.

43 anni: Milani Massimo.

44 anni: Arredamenti dei f.lli Favaro SNC, Autoriparazioni Favaretto SNC di Favaretto Bruno e Antonio, Battocchio SRL, Campagnaro Vittorio & C. SAS, Comin Costruzioni Generali SRL, Laner Giorgio & C. SNC, Lunardi Luciano, Nuova Pulimetal SAS di Bittante Renzo & C., Autotrasporti Marcon SRL.

45 anni: Martinello Abramo, Mobilificio Santinon di Santinon S.R.& C. SNC.

46 anni: Autosalone Garbossa SNC di Garbossa S.e C., Motormec di Dalla Riva Marco & C. SAS.

47 anni: Pietrobon Simone ed Eros SNC, Pitture Edili Michielon SNC di G. e M., Sponti Mario, Manufatti Cerantola SNC di Cerantola G. e. M.

48 anni: De Liberali SNC di De Liberali Piergiorgio & C., Martignago SNC di Martignago Mario & C., Serato Termoidraulica di Giuseppe & F. SNC, Toso Floriano, Ricamificio Vecchia Filanda SRL, Beltrame Pierangelo.

49 anni: Toso Radiatori SNC di Toso Angelo & Jenny.

50 anni: Bellon Silvio Luca & C. SNC.

Riconoscimento speciale per l'appassionato contributo e dedizione al proprio lavoro:

Basso Cinzia, Caon Luca, Cazzola Daniela, Corrata Stefano, Di Gallo Angela, Falier Annarita, Garbuio Irene, Gatto Paolo, Murarotto Laura, Pasinato Giovanna, Pegoraro Diego, Pellizzari Michela, Ramina Maurizio, Sbrissa Annalisa, Stocco Nadia e Zanin Antonella.

Per gli anni trascorsi in prima linea a fianco delle imprese artigiane a 60 anni dalla Costituzione di Confartigianato Castelfranco Veneto: Bobbato Vallj, Caspon Ducio, Favrin Giovanni, Rubin Maria Grazia, Semola Adriana.