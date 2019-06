Castelfranco, Confartigianato elogia la nuova rotonda: «Ottima soluzione»

Sono terminati da appena una settimana i lavori per la costruzione della rotonda di Castelfranco Veneto, iniziati a luglio 2018, il cui obiettivo iniziale era quello di eliminare il semaforo all’incrocio tra via San Pio X e la Circonvallazione.

Un punto d'arrivo che è anche motivo d'orgoglio in primis per l'amministrazione di Castelfranco e quindi per tutta la cittadinanza, con attese più brevi e un biglietto da visita importante che accoglie coloro che si recheranno a visitare la città di Giorgione. Un plauso importante, nei confronti dell'amministrazione di Castelfranco, è stato fatto da parte della Confartigianato di Castelfranco Veneto. «Le cose sono tutte collegate - a parlare, il presidente della Confartigianto Castelfranco Veneto Oscar Bernardi - se il traffico risulta scorrevole, di conseguenza anche i nostri artigiani, o più in generale i lavoratori, riescono a raggiungere il proprio luogo di lavoro senza intoppi lungo la strada. La rotatoria, progetto tra l'altro, pensato in campagna elettorale da parte dell'amministrazione di Castelfranco, si è rivelata un'ottima soluzione. Il primo pensiero va a tutti coloro che quotidianamente percorrono quella strada per potersi recare a lavoro e a coloro che per lavoro sono costretti ad impegnarla: ora le cose appaiono cambiate in positivo e il percorso risulta più efficiente. Il pensiero va anche a quanti potranno beneficiare delle minori emissioni degli autoveicoli e minore inquinamento acustico. In quanto ente, la Confartigianato di Castelfranco è sempre attenta all'attualità e alle dinamiche del territorio, alle critiche nei confronti della burocrazia, ma quando le amministrazioni locali realizzano progetti utili e che giovano alla cittadinanza, bisogna renderne merito» conclude Bernardi.