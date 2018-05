Confartigianato Conegliano: grande festa per i settant'anni dalla fondazione

CONEGLIANO È stata fissata per domenica 27 maggio alle ore 11 nei padiglioni dell'ex Filanda di Santa Lucia di Piave la cerimonia dedicata ai festeggiamenti del 70° anniversario dalla fondazione di Confartigianato Imprese Conegliano.

Un evento che vedrà la partecipazione del presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, oltre che di quelli regionale e provinciale Agostino Bonomo e Vendemiano Sartor. Severino Dal Bo, presidente Confartigianato Imprese Conegliano, sarà affiancato dai dirigenti e dalle imprese aderenti per celebrare una realtà associativa radicata nel territorio, che conta 1.500 soci e guarda al futuro investendo sugli elementi che ne hanno definito l'identità: affidabilità, professionalità, competenza. Tra le caratteristiche che definiscono l’identità dell’Associazione vi è l’ascolto, la capacità di promuovere relazioni autentiche, generative e rigenerative con chi a lei si affida, nelle quali il valore di cui sono portatori i soggetti è sempre riconosciuto.

“Ed è proprio da queste relazioni, da questi legami – afferma Severino Dal Bo, presidente di Confartigianato Imprese Conegliano - che ci arriva l'energia. Parlando con i nostri Soci, con le nuove imprese, con quelle che hanno vissuto la crisi e si sono dovute reinventare, con le realtà imprenditoriali storiche che esportano la creatività e lo stile da molto tempo e lontano da qui, con quanti operano con passione e competenza. Dalle loro storie, dalle loro testimonianze ci perviene l'energia prorompente che ci conduce a fare insieme oggi scelte coraggiose per le donne e di uomini che vivono in Sinistra Piave”. Nel corso della mattinata ai saluti istituzionali seguirà la relazione “L'economia delle PMI nella Sinistra Piave: scelte strategiche, export e Industria 4.0“, a cura di Federico Callegari, Ufficio Studi Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno. Saranno presentati da Enzo Risso di SWG S.p.A. i risultati dell’indagine “Cosa cercano i consumatori oggi? bisogni, identità e affinità” realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Per l’occasione sarà anche presentato il volume “1948/2018 Energia al futuro”. Un omaggio alla tenacia e all’intraprendenza dei Soci fondatori che nel 1948 diedero vita all’Associazione mandamentale autonoma dell'artigianato di Conegliano. La celebrazione, per il taglio scelto, vuole dunque anche proporre una riflessione sull’evoluzione dell’artigianato coneglianese attraverso le imponenti trasformazioni di questi 70 anni. In particolare, dagli interventi in programma, emergerà la capacità dell'artigiano di sapersi rinnovare, rimettendosi in discussione, diversificando, evolvendo e facendo proprie le tecniche e le tecnologie con la stessa tenacia e determinazione che hanno contraddistinto i Soci fondatori.