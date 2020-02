Confartigianato Castelfranco: «In un mese di tour le cose sono cambiate»

Il tour di incontri siglati Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, avvenuti nell'ultimo mese e mezzo in tutti i comuni del mandamento, si concluderà domani sera, mercoledì 19 febbraio alle ore 20:30 presso l'Hotel Fior in via dei Carpani a Castelfranco Veneto.

«Abbiamo affrontato questo tour tra i Comuni della Castellana e la notevole affluenza degli incontri precedenti ci ha dimostrato che le realtà artigiane hanno voglia di crescere e di affrontare le problematiche imminenti con maggiore preparazione e determinazione -commenta il Presidente della Confartigianato di Castelfranco Veneto Oscar Bernardi- è incredibile pensare però che in un mese di incontri gli argomenti trattati continuano ad evolversi, interpretazioni e circolari. Come possiamo continuare a lavorare così? Continue novità, continue decisioni sulle spalle degli artigiani. Il nostro grido è forte e chiaro e credo che oggi più che mai abbiamo la necessità di essere ascoltati e soprattutto supportati”. Continua il grido degli artigiani verso le varie disposizioni normative che continuano ad aumentare e a complicare il lavoro. “Ma noi siamo gente che non vuole solo evidenziare ciò che non va, guardiamo al futuro perché vogliamo guidarlo- continua il Pres. Bernardi - Ogni anno noi ci poniamo nuovi obiettivi che abbiano come priorità l’artigiano. Quest’anno vogliamo offrire agli artigiani tutti quegli strumenti che possano permettere loro di far crescere la propria attività con maggiore stabilità e sicurezza. Questo sarà possibile tramite la formazione ed un mosaico di servizi a 360 gradi».

A parlare per l’associazione sono i numeri che verrano presentati nella stessa sera con un'inedita nuova versione del company profile 2020 realizzato dall'agenzia Fkdesign di Frasson Federico. Attualmente Confartigianato Imprese conta oltre 1.160 associati, oltre 1.700 ore aula di formazione obbligatoria e circa 130 corsi di formazione annuale. Ma la formazione non è l’unico obiettivo. Nella prospettiva di supportare i propri associati giorno dopo giorno, l’associazione riproporrà una molteplicità di servizi che avranno come principio fondamentale la crescita: dal fisco al credito, dall'innovazione tecnologica alla sanità integrativa, dall'assistenza previdenziale e sanitaria fino alla consulenza per gestire il personale, la sicurezza sul lavoro e gli adempimenti sul fronte ambientale. Inoltre, grazie alla nuova interfaccia grafica del sito web, chiara e facilmente consultabile, la comunicazione tra l’associazione ed i soci sarà più snella e rapida, garantendo un servizio ancora migliore di quello esistente. Saranno riproposte anche tutte le convenzioni, sia quelle nazionali sia quelle esclusive per i soci di Confartigianato Castelfranco. Convenzioni concepite per diminuire i costi di gestione aziendale e dare un aiuto concreto alle imprese. La storia di Confartigianato Imprese ha oltre 60 anni. Da sempre l’associazione ha impiegato le proprie forze nell'esaltare i valori di ciascuna realtà artigiana, investendo nella formazione e nelle potenzialità del territorio con lo scopo di promuovere maggiore solidarietà e collaborazione tra imprese. Un’associazione di artigiani per artigiani: una squadra di artigiani, prima di un’associazione. Infatti, la capacità di mettere a sistema tutte quelle competenze sviluppate anno dopo anno dai membri dell’associazione ha permesso di costituire un’equipe di consulenti che possano individuare nuove opportunità, fondare delle strategie su misura per la singola azienda e, soprattutto, trovare delle soluzioni efficaci per le problematiche che orbitano attorno al mondo artigiano. Questa è la nuova proposta di valore offerta da Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto.