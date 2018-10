Missioni di pace all'estero: Vittorio Veneto ospita il generale Fulvio Poli

La presenza dell’esercito italiano nelle aree di crisi dello scacchiere internazionale è una realtà consolidata ormai da anni. Il costante ripetersi di missioni all'estero, sempre condotte con grande capacità professionale, testimonia il fatto che il nostro Paese ha saputo ritagliarsi in questo campo un ruolo riconosciuto da tutte le democrazie del mondo ed assumersi sempre maggiori responsabilità nella gestione delle tante crisi umanitarie e militari che caratterizzano questa fase storica.

Il generale Fulvio Poli, capo reparto degli Affari Generali dello Stato maggiore dell’Esercito, sarà a Vittorio Veneto martedì 22 ottobre per una conferenza dedicata proprio al ruolo italiano nel peace-keeping e nella gestione delle crisi internazionali. Nel corso del 2018 le nostre missioni militari all’estero si sono svolte soprattutto in Africa con personale inviato in Niger e in Tunisia, oltre che in Libia. Queste scelte evidenziano come le priorità della sicurezza italiana siano oggi legate alla lotta al traffico di persone e alla diffusione del jihadismo. I nostri uomini, al di fuori dei confini nazionali, sono tuttavia impegnati su molti fronti, alcuni dei quali poco noi al grande pubblico: di questo e di altro parlerà il generale Poli nel corso dell’incontro che è stato intitolato “Le missioni di Pace. Esperienze e testimonianze”, programmato per le 20.45 preso l’aula Civica del Museo della Battaglia. La serata di martedì rientra nel calendario del ciclo di incontri tematici “Quando scoppia la Pace”. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.