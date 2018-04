A Montebelluna gli studenti del liceo Veronese vanno a scuola di legalità

MONTEBELLUNA Studenti del Veronese a scuola di Legalità. Il tema è stato sviscerato a tuttotondo in occasione di una speciale conferenza che, al cinema Italia Eden, ha coinvolto gli alunni di varie classi del triennio del liceo di viale Della Vittoria.

“Un incontro - spiega il collaboratore del dirigente scolastico Giuseppe De Bortoli - che ha voluto accentuare gli aspetti di educazione alla cittadinanza attiva sensibilizzando sui temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata. Si tratta di una problematica che si inserisce all’interno di iniziative che l’istituto ha già messo in atto come dimostrano gli incontri con le Forze dell’ordine, Carabinieri e Guardia di finanzia, ma anche con Gherardo Colombo”. Dopo l’intervento di Federica Alimede per la Camera di Commercio e Marianella Tormena come referente della Provincia, hanno parlato, su organizzazione della Sezione Regionale Albo gestori ambientali, del Ministero dell'ambiente e dell'associazione Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, vari relatori. Fra gli altri, Gianni Belloni, autore del libro "Come pesci nell'acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto", ha sviluppato il delicato punto attirando l’attenzione degli studenti. Roberto Tommasi, coordinatore di Libera veneto, ha invece presentato il rapporto agromafie 2017 mentre Nadia Pedot si è soffermata sulla Corruzione e contaminazione tra lecito e illecito nei beni culturali.