Confidi: crescono gli investimenti degli artigiani trevigiani

Aumentano le richieste di credito pervenute dalle piccole imprese e dagli artigiani della provincia di Treviso alle due strutture del credito (Trevigianfidi e Co.Fi.Tre) della Casartigiani. Dai 15 milioni erogati nel 2017 siamo passati nel 2018 a quasi 17 milioni, con un aumento del 13%. I soci dei confidi sono aumentati di 50 unità, raggiungendo complessivamente le 1.800 aziende associate. Positivo anche il dato relativo alle garanzie sugli investimenti rilasciate dai confidi: 1,6 milioni con un aumento del 40% rispetto al 2017. Il rimanente invece è destinato a liquidità corrente o a ristrutturazione del debito.

Le piccole imprese inoltre per la loro operatività preferiscono rivolgersi, sia per vantaggi economici, sia per semplicità burocratica, alle Bcc. Circa l’80% sceglie i crediti cooperativi del territorio, invece delle banche nazionali. «Questi dati ci dimostrano che la richiesta di credito e gli investimenti sono in crescita, e che le piccole e medie aziende, anche se continuamente assillate dalla burocrazia - per ultimo con la fatturazione elettronica - hanno la voglia e l’interesse a rilanciare l’economia territoriale. Occorre però - dice Piergiovanni Maschietto, presidente provinciale di Artigianato Trevigiano-Casartigiani - che anche le istituzioni facciano la loro parte e aiutino le nostre imprese in questa timida ripresa. E’ necessario che i Comuni e la Camera di Commercio, che già aiuta col suo bilancio i confidi, aumentino il loro impegno economico verso queste forme creditizie. Solo così questa piccola ripresa potrà proseguire. Anche dalla Regione ci aspettiamo un segnale positivo a sostegno delle piccole imprese e dei loro confidi, strumenti sempre più importanti a cui sempre più gli imprenditori si rivolgono».