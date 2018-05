Elezioni comunali a Treviso: al cinema Corso un nuovo confronto tra i candidati

TREVISO L’associazione Porta Altinia, guidata dal presidente Danilo Merlo, ha deciso di organizzare per la serata di giovedì 17 maggio un nuovo confronto tra candidati sindaco al cinema Corso di Treviso.

Durante la serata, a ingresso libero e con inizio alle ore 20.30, si parlerà dei temi legati alla sicurezza in città, con particolare attenzione al centro storico. I candidati sindaco avranno l'occasione per confrontarsi con i cittadini sulla riqualificazione del territorio trevigiano, sulla comunicazione tra residenti e istiutizioni e sui tanti progetti che intendono attuare dopo le elezioni. Una serata molto importante per capire ancora meglio quali spunti e riflessioni possano nascere dal confronto di idee tra candidati alla guida del capoluogo di Marca. Quello di giovedì 17 maggio sarà uno degli ultimi appuntamenti che vedrà riuniti insieme tutti i candidati sindaco prima delle elezioni di domenica 10 giugno.