Villa Fiorita ospita il congresso nazionale degli ottici optometristi

Chiamata a raccolta per Federottica che questo week-end, nella bella cornice del park Hotel Villa Fiorita di Monastier, organizza il 45° congresso nazionale della categoria. Presenti i big del settore ed i massimi esperti dell’ottica nazionale e veneta.

Molti i confronti e molti i temi di aggiornamento per gli ottici associati a Federottica Confcommercio, presieduti da Giorgio Rocchi, e da sempre impegnati nella tutela, nello sviluppo e nella crescita della professione. Di particolare importanza, per restare aggiornati sui cambiamenti normativi in atto, è la tavola rotonda dal titolo "Nuove norme per il centro ottico: tutto quello che devi sapere per rimanere in regola". Il congresso prevede una tre giorni ricca di appuntamenti che spazia dai corsi tecnico scientifici ai workshop operativi sia su argomenti di carattere professionale che normativo. Sabato 14 settembre l'inizio dei lavori che si concluderanno lunedi 16 settembre, il titolo è "Vedere: dalle qualità ottiche alla qualità della vita". I seminari pratici proporranno vari approfondimenti di grande utilità su: optometria pediatrica; visual training (visione e postura); lenti oftalmiche multifocali, degressive e a supporto accomodativo con aberrometria e lenti a contatto specialistiche.