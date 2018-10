Pensionati Cgil: martedì il congresso provinciale

Oltre quattromila pensionati coinvolti nei 22 congressi di Lega intercomunale Spi, diecimila fogli informativi distribuiti in tutti i 95 comuni della Marca, a centinaia gli interventi e i suggerimenti raccolti intorno al documento congressuale, 202 delegati eletti, 5 nuove nomine tra i segretari di Lega. Questi i numeri intrapresi dal sindacato dei pensionati della Cgil trevigiana da marzo a inizio mese e che culmineranno martedì 16 ottobre nel congresso provinciale al Bhr Hotel di Quinto di Treviso.

Pronto a bissare l’incarico Paolino Barbiero, sul podio della segreteria generale dal 2012, dopo otto anni da leader confederale alla Camera del lavoro di Treviso, e ancora prima alla Fiom e all’allora categoria dei chimici. Partendo dai temi di carattere internazionale fino a quelli che trovano centro nella provincia trevigiana, come la contrattazione sociale con Comuni, case di riposo, Ulss 2 e Utility per l’applicazione delle tariffe sociali, quello del congresso per i delegati Spi è un momento di confronto democratico dal quale usciranno i nomi del nuovo direttivo e i 65 componenti dell’assemblea, chiamata a eleggere a sua volta il segretario generale. Attesi anche diversi ospiti, il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, i sindaci trevigiani, tra cui quello del capoluogo, Mario Conte, Maria Rosa Barazza, presidente dell'associazione Comuni Marca Trevigiana e Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2. Inoltre, a conclusione della giornata congressuale, avrà luogo un’esibizione della fisarmonicista Francesca Gallo, che più volte in questi anni ha collaborato con lo Spi Cgil di Treviso.