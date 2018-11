Congresso Silp Cgil, Reibaldi nuova segretaria provinciale all'unanimità

Nicoletta Reibaldi, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio da 20 anni alla sezione volanti della Questura di Treviso. Eletta, martedì 27 novembre, all’unanimità dall’assemblea provinciale, è lei il nuovo segretario del Silp Cgil di Treviso, la categoria che rappresenta i lavoratori delle forze dell’ordine. Votata anche la segreteria composta da 3 donne (compresa la segretaria provinciale) e tre uomini.

La Reibaldi, che succede a Stefano Bianco in carica dal 2015, ha lavorato alla Digos di Torino alla sezione antiterrorismo e, successivamente, alla Digos di Venezia alla sezione volanti e Polizia Postale. Una lunga e comprovata carriera di 33 anni di servizio, gli ultimi 20 passati nella Marca alla Questura di Treviso. I 13 delegati, riuniti martedì 27 novembre a congresso provinciale, l’hanno scelta all’unanimità per guidare la categoria per i prossimi 4 anni. «Sarà un percorso molto impegnativo quello che mi attende – dice Nicoletta Reibaldi, neosegretaria provinciale Silp Cgil di Treviso – perché oggi i lavoratori e le lavoratrici delle forze dell’ordine non stanno passando anni facili, anzi. Contratto nazionale non rinnovato, carenze organizzative e nell’organico, tagli alle risorse, personale anziano e necessità di tour over con nuove assunzioni, per non parlare delle malattie professionali e delle tutele sempre più a rischio. Insomma – conclude la Reibaldi – faremo di tutto anche a Treviso non solo per non arretrare ulteriormente ma anche per cambiare le cose». Oltre ai delegati e a molti iscritti, al congresso di categoria hanno preso parte anche il segretario nazionale Silp Cgil, Giovanna Gagliardi, il segretario regionale Veneto Fabio Malaspina e il segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso, Giacomo Vendrame.