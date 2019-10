Treviso, la Provincia consegna agli studenti gli alberi "anti-smog"

Sono 1265 gli alberi che complessivamente vengono recapitati presso 19 istituti superiori di secondo grado della provincia e consegnati agli studenti.

Un progetto ambizioso, iniziato a marzo di quest’anno, attraverso il quale gli studenti aderenti si prenderanno cura di un albero (semenzale tra quelli considerati piu “voraci” nel ridurre le emissioni di Co2 e smog quali il Celtis australis, Tilia cordata, Carpinus betulus o Acer campestre o simili) da piantare nel giardino di casa e da accudire personalmente, affinchè diventi l’alleato più naturale per migliorare la qualità dell’aria e sensibilizzare – dalle mura di casa fino ai confini della città – ad un comportamento ambientale più sostenibile e rinforzare il loro impegno, partendo dal basso, sui problemi del cambiamento climatico. Un vero e proprio “bosco diffuso” il quale, raggiunti i tempi ottimali per la dimora vegetativa, vede la consegna degli alberi, direttamente dalle mani del presidente della Provincia Stefano Marcon e dal consigliere provinciale alle Politiche Giovanili, Andrea Cogo, iniziare dal liceo artistico di Treviso, poi al Liceo “Canova” e continuare via via per raggiungere di seguito tutti gli altri istituti coinvolti nel territorio provinciale.