Coronavirus, consegnati sei nuovi letti per la Terapia intensiva del Ca' Foncello

Nuova cerimonia di donazione al Ca’ Foncello di Treviso. Ieri, giovedì 7 maggio, sei posti letto completi per l’Unità operativa di Terapia intensiva, sono stati consegnati da Vega Soc. Coop, il gruppo commerciale di distribuzione organizzata, con sede a Mogliano Veneto, attivo in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con le principali insegne: Maxi, Spak, Super W e Il Tulipano.

«Al Gruppo Vega va il nostro più sentito ringraziamento per questo gesto di grande generosità, che conferma la loro sensibilità e la vicinanza al territorio – ha commentato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - Si tratta di un dono importante, il periodo dell’emergenza ha confermato il ruolo strategico delle Terapie Intensive, destinatarie di questo gesto di generosità. Il nostro auspicio, ovviamente, è che l’emergenza si concluda in via definitiva e che i letti donati non debbano più servire, in futuro, ad accogliere malati Covid». «Siamo onorati di avere potuto fare questa donazione e supportare l’azienda sanitaria, il cui ruolo è stato fondamentale nella gestione dell’emergenza coronavirus – ha sottolineato Francesco Barbon, direttore generale del Gruppo Vega - Grazie alla collaborazione con il Direttore Generale dell’Ulss 2 si è perfezionato il nostro desiderio di sostenere il Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Treviso attraverso la donazione dei 6 posti letto specializzati e completi».