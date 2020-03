Coronavirus, Alpini e volontari Avis consegnano le mascherine a Villorba

I trenta volontari degli Alpini, dell’Avis di Vivere Insieme e una nutrita rappresentanza dell’amministrazione comunale da martedì scorso, 24 marzo, sono impegnati nella consegna a domicilio dei dispositivi filtranti che vengono via via inviati dalla Regione del Veneto e di quelli già donati da alcuni privati le cui aziende operano a Villorba.

«I nuclei familiari da raggiungere sono oltre 7.500 e si prevede che la consegna completa - dice Francesco Soligo, assessore al Sociale che coordina l’attività dei volontari - si possa concludere nei primi giorni di aprile». «Siccome i dispositivi filtranti sono in fase di consegna a lotti e in numero non sufficiente a coprire l’intera popolazione di Villorba - incalza Marco Serena, sindaco di Villorba - abbiamo potuto recapitare una sola mascherina a nucleo familiare. Ulteriori consegne, sempre porta a porta, sono già previste man mano che arriveranno i dispositivi filtranti che stiamo aspettando sia dalla Protezione civile sia dal Comune cinese di Pengzhou che ce ne dona 4.000 in virtù dei rapporti in essere tra la Città di Villorba e l’Associazione Cina - Italia».