Patto di amicizia: a Treviso arriva il Console generale del Giappone

TREVISO Giovedì 7 giugno alle 14.30 il Console generale del Giappone, Yuji Amamiya, incontrerà le Istituzioni trevigiane per dare seguito all’ormai consolidato Patto di Amicizia che lega ufficialmente Treviso alla città di Ichinomiya dal 2013.

In occasione della sua visita, il Console generale ha espresso il desiderio di incontrare personalmente anche le organizzatrici del Festival Nipponbashi Matsuri che quest’anno si svolgerà a Treviso il 31 giugno e 1 luglio, proponendo un calendario di incontri di approfondimento, workshop creativi e appuntamenti scenografici, come l’ormai famosa Hyakki Yagyou (la Marcia degli Spettri) e il lancio delle lanterne, che affondano le proprie radici nelle più antiche tradizioni del paese del Sol Levante. L’incontro si svolgerà in tarda mattinata negli spazi di Ikiya, sede organizzativa del Nb Matsuri e spazio polivalente dedicato alla divulgazione della cultura nipponica. Un'importante giornata di incontri per avvicinare la cultura nipponica al mondo della provincia di Treviso.