Sabato 9 maggio aperti tutti gli ecocentri, orario continuato in dieci strutture

Allo scopo di gestire il maggior afflusso di utenti che ancora permane in questo periodo a seguito della chiusura prolungata dei centri di raccolta differenziata, si informa che, in via straordinaria, anche sabato 9 maggio 2020 alcuni EcoCentri del Bacino Priula effettueranno il servizio con orario continuato dalle ore 8.45 alle ore 19.00 .

Gli EcoCentri interessati saranno quelli dei seguenti Comuni:

CAERANO DI SAN MARCO

CASIER

LORIA

MONTEBELLUNA (San Gaetano)

PAESE

PONZANO VENETO

PREGANZIOL

RONCADE

SILEA

TREVISO

VILLORBA

Gli altri EcoCentri saranno aperti con un ampliamento rispetto ai consueti orari sia in fase di apertura che in chiusura: le strutture saranno infatti accessibili al mattino dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 19.00. «Si ricorda che in tutti gli EcoCentri gestiti da Contarina -si legge in un comunicato- permangono le modalità di accesso definite per conferire i propri rifiuti durante l'attuale emergenza sanitaria, disponibili cliccando qui. Ricordiamo inoltre che, per garantire l’obbligo di distanziamento degli utenti e degli addetti alla guardiania, sono in vigore delle limitazioni nel numero di accessi per ciascun turno di apertura che dipendono dalle caratteristiche dimensionali e logistiche di ciascun EcoCentro. Al raggiungimento del limite massimo di auto in coda, gli addetti alla gestione esterna comunicheranno agli utenti che il conferimento dei rifiuti potrebbe non essere più garantito e, proprio per evitare inutili attese, consiglieranno di usufruire del servizio al successivo turno di apertura della struttura».

«Si raccomanda a tutti -si legge ancora- il rispetto delle norme per il contenimento del COVID-19 che prevedono di evitare gli assembramenti, il mantenimento delle distanze di sicurezza e autorizzano solo gli spostamenti legati a bisogni essenziali ed urgenti. Pertanto, si invitano i cittadini a recarsi all’EcoCentro solo in caso di effettiva necessità, anche per evitare code e lunghe attese».