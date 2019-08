Contarina: confermati i nominativi del nuovo Consiglio di amministrazione

A seguito della valutazione - svolta da un esperto esterno - dei requisiti tecnici previsti dallo statuto dell’azienda, oggi l'Assemblea dei Soci di Contarina ha deliberato le nomine del nuovo Consiglio di amministrazione designate qualche settimana fa dai sindaci del Priula.

L’assemblea, presieduta da Giuliano Pavanetto, presidente del Consiglio di bacino Priula – socio unico di Contarina, ha confermato tutte le candidature dell'unica lista presentata per il rinnovo delle cariche sociali di Contarina. Il Cda, in carica per i prossimi tre anni, sarà guidato dal nuovo presidente Sergio Baldin, ex sindaco di Altivole, a cui si affiancheranno quattro consiglieri: Lisa Labrozzi, Luciano Mondin, Roberta Tedeschi e Franco Zanata.