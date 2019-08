Contarina: Sergio Baldin nominato presidente dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Comuni Soci del Consiglio di Bacino Priula, riunitasi nelle scorse ore, ha deliberato il nuovo consiglio di amministrazione di Contarina SpA, società che gestisce il servizio integrato dei rifiuti in 49 Comuni della marca trevigiana.

Con l’ampia maggioranza dei presenti e 3 soli astenuti, alla guida di Contarina per il prossimo triennio è stato indicato Sergio Baldin, ex sindaco del comune di Altivole, mentre a completamento del rinnovo delle cariche sociali sono stati indicati come consiglieri nel CdA, Franco Zanata (presidente uscente di Contarina), Lisa Labrozzi (riconfermata dal precedente Cda), Roberta Tedeschi e Luciano Mondin. Garantita dunque la presenza femminile, in piena attuazione del dpr 251/2012. Ora, il prossimo passaggio ufficiale sarà la nomina da parte dell’Assemblea generale di Contarina che sarà convocata entro agosto. «Sono onorato della fiducia accordatami dal Consiglio di Bacino Priula - ha commentato Baldin – Metto la mia esperienza di amministratore a disposizione di tutti i comuni del territorio gestito, con la consapevolezza che dovremo continuare a svolgere un lavoro sempre più efficiente e attento alle esigenze dei nostri utenti. Prendo un’eredità importante, quella lasciatami dal Presidente uscente Zanata, e il mio impegno andrà verso il consolidamento e il miglioramento di quanto già realizzato ad oggi».