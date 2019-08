Contarina, il nuovo presidente è Sergio Baldin, Treviso entra nel CdA

E' Sergio Baldin, ex sindaco di Altivole, il nuovo presidente di Contarina. Il voto dei sindaci del consorzio sancirà nei prossimi giorni il passaggio di consegne con Franco Zanata (che resta come esponente del centrosinistra) mentre in rappresentanza del capoluogo, come più volte richiesto dal sindaco Mario Conte (Treviso per il 20% nel bilancio della partecipata), entra Roberta Tedeschi.

La terna in quota Lega è completata da Luciano Mondin, rappresentante dell'area castellana/montebellunese. Sarà riconfermata anche Lisa Labrozzi (Forza Italia) a completare dunque il futuro CdA. L'unico escluso tra le varie riconferme è Bruno Bacchion, esponente della Lega. Venerdì prossimo, durante il consiglio del consorzio Priula, saranno sancite le nomine, definite a tavolino prima del voto tra i partiti della Marca.