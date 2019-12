Villorba, confermati i contributi alle associazioni sportive

«La Festa dello sport 2019 - ha detto Egidio Barbon, assessore allo sport di VIllorba - organizzata nell'area degli impianti sportivi di Lancenigo è stata la cartina tornasole dell’impegno congiunto tra amministrazione comunale, scuole ed associazioni sportive del territorio per alimentare sempre più la vocazione sportiva della città di Villorba che può contare su 15 impianti attrezzati comunali. Impianti che vengono a turno utilizzati dalle diverse associazioni sportive che hanno sede nel Comune per proporre discipline sportive differenti (volley, calcio, rugby, arti marziali, danza, sci, calcio, pallacanestro, ginnastica, atletica) che coinvolgono oltre 2.200 tesserati nella fascia dai 5 ai 18 anni di cui quasi 600, sono residenti a Villorba. Un numero così importante di iscritti nella fascia dei più giovani permette all'amministrazione comunale di sostenere le associazioni sportive con la concessione dei contributi ordinari per un totale di 40mila euro anche per il 2019. Contributo che è un concreto supporto alle famiglie con l’intento di dare la possibilità ai giovani di scegliere l’impegno in un’attività sportiva che rappresenta, e lo ripeterò all'infinito - conclude Egidio Barbon - il modo migliore per crescere in salute, imparare le regole, trovare amici e instillare il seme della sana competizione».