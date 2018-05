Contributi per il trasporto scolastico: ecco 20mila euro dal Comune di Breda di Piave

BREDA DI PIAVE Il Comune di Breda di Piave ha stanziato anche quest’anno 20mila euro per sostenere le spese dell’acquisto di abbonamento annuale al trasporto scolastico pubblico extraurbano via autobus o ferrovia. L’avviso con tutte le modalità per la richiesta del contributo è stato pubblicato sul sito wwww.comunebreda.it ed è disponibile all’Ufficio Protocollo-Segreteria del Municipio. Il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 30 giugno 2018.

Il contributo permette di coprire fino al 30% dell’importo dell’abbonamento e possono fare richiesta studenti che risiedono nel Comune di Breda di Piave, iscritti a un istituto di scuola secondaria di secondo grado situato in provincia di Treviso per il 2017/2018 e che hanno sottoscritto un abbonamento annuale al trasporto scolastico extraurbano per l’anno in corso, indipendentemente dal fatto che la spesa sia stata effettuata in un’unica soluzione o a rate mensili.

“Supportare i giovani residente di Breda nel loro percorso di studi è fondamentale per la crescita di tutta la Comunità. Ricordo inoltre che l’anno scorso è stata varata una linea dedicata che da Ponte di Piave si dirige a Lancenigo, passando per Breda, per aiutare ancor più le famiglie bredesi nel trasporto scolastico” spiega il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto. “Anche quest’anno siamo riusciti a erogare il contributo per sostenere le spese dell’abbonamento scolastico. Si tratta di un piccolo aiuto che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso le famiglie e gli studenti bredesi” commenta l’assessore comunale al trasporto, Lucio Zaniol.