Coronavirus, oltre 100 controlli dello Spisal nelle aziende: «Nessuna irregolarità»

Sono ancora molte le aziende della provincia di Treviso rimaste aperte nonostante l'emergenza Coronavirus. Garantire la produzione in un momento di emergenza nazionale è fondamentale ma, per chi ci deve lavorare, è necessario vengano rispettate tutte le misure di sicurezza.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" è proprio per questo motivo che lo Spisal di Treviso, servizio dell'Ulss 2 nato per vigilare sugli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha disposto in questi giorni una serie di controlli a tappeto all'interno delle aziende trevigiane ancora aperte. Nei primi due giorni di questa settimana i tecnici Spisal hanno controllato quasi 100 aziende effettuando 17 sopralluoghi nella giornata di lunedì e ben 80 in quella di martedì. Le verifiche andranno avanti per tutta la settimana in modo da verificare che tutti i lavoratori si trovino nelle condizioni di non contrarre il virus mentre sono al lavoro. Per adesso nessuna delle aziende controllate è stata multata. Distanze anti-contagio, protezioni e sanificazioni sono state tutte messe in pratica secondo i primi rapporti dei tecnici Spisal. Attenzione particolare è rivolta al settore alimentare, impegnato più che mai nella produzione in questi giorni di emergenza. Per controllare questo tipo di aziende nella Marca l'Ulss 2 ha messo in campo una task-force di veterinari al lavoro ogni giorno per controllare che tutte le norme sanitarie vengano rispettate.