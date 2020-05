Controlli sui piloni: il Ponte di Vidor verrà chiuso al traffico per verificarne la stabilità

Tre ore di chiusura totale al traffico. E' questo ciò a cui va incontro, nella notte tra sabato e domenica, il Ponte di Vidor nel tratto tra Covolo di Pederobba e Valdobbiadene. Tra l'1 e le 4, infatti, il ponte verrà sottoposto a delle prove di carico tramite il passaggio di alcuni mezzi pesanti selezionati, questo per verificare la stabilità delle arcate dei piloni dopo che nei mesi scorsi erano stati notati dei cedimenti nei tratti centrali. I lavori, inizialmente programmati dalla Provincia di Treviso per lo scorso mese di marzo, sono stati spostati alle prossime ore a causa del Coronavirus. In ogni caso, nonostante la speranza di tutti sia quella di ricevere ottimi risultati dai test notturni, non diminuisce l'appello dei cittadini affinché il vecchio ponte di Vidor possa essere una volta per tutte sostituito con uno di nuova fattura e quindi molto più sicuro.

