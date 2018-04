Nuovo regolamento europeo sulla privacy: se ne parla alla Cna di Conegliano

CONEGLIANO Venerdì 27 aprile, alle ore 20.30, la Cna di Conegliano ha organizzato una speciale serata informativa, a ingresso libero, dedicata al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy.

I relatori saranno il dottor Michele Bolzonello, esperto di privacy, e Michele Zavarise, esperto di sicurezza informatica, spiegheranno cosa cambia per le imprese intervenendo in particolare su: i ruoli, le tipologie di dato e gli strumenti previsti dalla norma; la documentazione da predisporre: i registri del trattamento, le informative e il consenso; il sistema di gestione della privacy e l’approccio alla sicurezza; la responsabilità civile e le sanzioni. I termini per l’adeguamento alla nuova normativa, che sostituisce il Codice Privacy, scadono il 25 maggio. Il mancato adeguamento entro quella data può comportare sanzioni di carattere economico anche molto pesanti.

Ad esempio l’inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento può portare a multe fino a dieci milioni di euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente. Oppure l’inosservanza dei principi base del trattamento, l’inosservanza dei diritti degli interessati, l’inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, etc. può portare a multe fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente. Per prenotare la partecipazione al seminario di Conegliano sarà necessario telefonare al numero 0438.412221 o scrivere una mail all'indirizzo info.conegliano@cna.it