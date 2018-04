Legalità e sviluppo: a Treviso il convegno organizzato da Prefettura e università

TREVISO Prosegue la preziosa sinergia tra la Prefettura di Treviso e l’Università Ca’ Foscari di Venezia con l’avvio di un ciclo di meeting dedicati al tema “Legalità e sviluppo” che si è aperto nelle scorse ore all’auditorium Santa Croce con un convegno relativo alla criminalità economica.

L’evento è stato aperto dall’intervento del Prefetto Lega sul tema: “Prevenzione e contrasto della criminalità economica” nel corso del quale è stato evidenziato come, mentre sono in decrescita i dati complessivi sulla criminalità, si incrementano quelli relativi al mondo economico e finanziario come la truffa, la contraffazione, le frodi e i reati societari che provocano ingenti danni all’economia legale ed alla libera e leale concorrenza tra le imprese e che sono spesso riconducibili alla criminalità organizzata.

Da qui l’esigenza di garantire una maggiore capacità di contrasto da rendere sempre più adeguata, sia in termini repressivi che preventivi. Un obiettivo che deve necessariamente passare anche attraverso l’implementazione della sensibilità da parte del cittadino. Occorre, infatti, evitare che alla “norma legale” non corrisponda la “norma sociale” come spesso accade per alcuni fenomeni, come per la contraffazione, che continuano ad essere percepiti a “basso disvalore sociale” dal consumatore che così indirettamente contribuisce ad alimentare il business illegale. Il convegno, al quale erano presenti numerosissimi studenti universitari, è stato moderato dalla professoressa Giuliana Martina, docente di diritto commerciale, e ha visto gli interventi del professor Alberto Urbani, Ordinario di Diritto dell’Economia e del professor Giovanni Bertin, Ordinario di Sociologia, tutti provenienti dal Dipartimento di Economia di Ca’Foscari.