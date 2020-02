Banda cittadina: siglata la convenzione per i prossimi tre anni

Una convenzione che nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di continuare ad assicurare alla cittadinanza la possibilità di usufruire dei concerti della banda e di promuovere la cultura come formazione musicale e non come insieme di singoli eventi, consapevole che l’associazione è stata ed è punto di riferimento per la diffusione di una forma musicale particolarmente apprezzata da tutti.

In base alla convenzione, che avrà la durata di tre anni e scadrà il 31 dicembre 2022, il Comune si impegna ad erogare un contributo di 5mila euro all’anno a anche a garantire una sede adeguata per le sue attività e dove poter svolgere le prove e le lezioni. La manutenzione dei locali sarà a carico dell’amministrazione comunale e la stessa si occuperà anche della promozione dei concerti organizzati all’interno del calendario concordato con l’amministrazione. Spiega l’assessore alla cultura, Debora Varaschin: «La convenzione nasce per fortificare il legame che da sempre esiste tra il Comune e la banda cittadina che conta oltre 200 anni di storia. Essa permette alla banda di poter pianificare le proprie attività avendo la carezza dell’entrata annuale data dal contributo di 5000 euro che potrà essere impiegato l’acquisto di e strumenti, spartiti e materiali necessari per lo svolgimento sia della scuola di musica che delle esibizioni».

La banda, invece, si impegna a tenere almeno sette esibizioni annue gratuite secondo un calendario predisposto con l’amministrazione, in particolare il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 novembre, il concerto di fine anno e tre esibizioni su richiesta del Comune e promuovere la cultura musicale anche in collaborazione con gli enti pubblici, associazioni e istituti scolastici. Conclude il sindaco, Marzio Favero: «Con soddisfazione prende il via questa convenzione, sulla scorta di un’idea e proposta dell’allora presidente Zeppa che ha guidato a lungo la banda e che ricordo con stima e affetto per gli anni in cui entrambi insegnavamo al liceo Veronese. E’ una risposta tangibile per dare solidità e continuità a questa importante realtà culturale che ha oltre due secoli di storia».