Coop Comunica: un successo la "Festa Estate in Gioco" per oltre 2000 bambini

SILEA E' andato in scena giovedì al Parco dei Moreri di Silea l’evento-clou dell’estate della Cooperativa Comunica, la tradizionale festa Estate in Gioco dedicata agli iscritti dei 32 Centri Estivi gestiti dalla Coop trevigiana a Treviso e provincia (con qualche centro anche dalle province di Padova e Belluno). Hanno partecipato a questa indimenticabile festa di mezza estate di più di 2000 bambini e ragazzi (su un totale di oltre 3500 dai 3 ai 15 anni gestiti in tutta l’estate 2018 da giugno a settembre) in rappresentanza dei Centri Estivi (privati, comunali e grest) gestiti quest’anno dalla Cooperativa Comunica, specializzata dal 2002 nell’animare le estati dei giovani del territorio: Treviso, Mogliano, Paese, Quinto, Casier, Povegliano, Villorba, San Biagio di Callalta, Zero Branco, Casale, Silea, Volpago del Montello, Giavera, Roncade, Cartura (Pd), Sedico (Bl), Arcade, Zero Branco, Dosson, e scuole dell’infanzia Provera, Rubinato, San Pelajo, Santa Bona, Vidor, La Giraffa (Pd).

I bambini e i ragazzi dei Centri Estivi di Cooperativa Comunica sono arrivati coordinati da più di 200 operatori di Comunica con i 40 pullman messi a disposizione da Comunica, tutti vestiti con la t-shirt realizzata per l'occasione, attorno alle 9.00 al Parco dei Moreri, dalle 9.30 c’è stata la grande sfilata di tutti i Centri, in cui ognuno doveva interpretare a suo modo il tema dell’estate 2018 (“La Cultura è un Gioco”) e poi ci si è scatenati nelle varie attività proposte: i tornei di calcetto, volley, palla avvelenata, carte e l’agguerrita sfida di ballo, e vari giochi e laboratori per grandi e piccoli proposti dallo staff di Comunica, che ha impegnato 150 operatori per organizzare al meglio l'evento, con la collaborazione del Circolo Anziani di Silea, del Comune di Silea e di Lattebusche che ha regalato il gelato a tutti i bambini. Nel pomeriggio giochi scatenati di tutti i generi e le finali dei vari tornei seguite dalle premiazioni, prima del rientro nelle varie località sedi dei centri estivi che Comunica continuerà a gestire fino alla riapertura delle scuole a settembre.

"Per Comunica questo è l'evento più bello dell'anno - ha detto il Presidente di Comunica Matteo Marconi - , dove mettiamo insieme tutta la nostra organizzazione per far vivere alle migliaia di bambini che ogni estate vivono con noi l'esperienza dei Centri Estivi una giornata indimenticabile, dove il bambino è al centro di tutto, il protagonista dell'evento. Questa è la filosofia del nostro lavoro, sia quello estivo sia il tempo integrato del periodo scolastico e le altre nostre attività e iniziative che mettiamo a dsposizione delle famiglie e dei giovani del nostro territorio".

