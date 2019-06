Coperte termiche appese alle finestre della sede Cgil a Treviso

“Io accolgo” è l’iniziativa promossa da 46 organizzazioni sociali, con lo scopo di dare voce e visibilità a tutte quelle esperienze di solidarietà e accoglienza diffuse in ogni zona d’Italia, ma anche ai tanti cittadini che condividono questi valori e che vogliono esprimere il proprio dissenso rispetto alla chiusura dei porti, al decreto Sicurezza e in generale alle politiche anti-migranti.

L’invito è proprio quello di esporre la coperta termica che viene utilizzata per riscaldare i naufraghi che arrivano sulle coste italiane. «A seguito delle recenti riforme legislative adottate in materia di sicurezza, migrazioni e asilo, anche nel nostro territorio intendiamo lanciare un messaggio forte, per chiedere una legge unica per la migrazione regolare in Europa, per accogliere chi scappa da guerre e persecuzioni attraverso i corridoi umanitari e fermare il traffico di esseri umani» afferma il Segretario provinciale della Cgil di Treviso con delega all’immigrazione Nicola Atalmi. Obiettivo della campagna è dare voce ai diritti, all'uguaglianza e alla solidarietà, esprimendo un netto rifiuto nei confronti di odio ed esclusione, per delle politiche di asilo che abbiano come priorità la salute e la dignità delle persone.