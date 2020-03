Trevigiani a passeggio per Forni di Sopra senza permesso: denunciati

Una coppia di trevigiani, marito e moglie di mezza età, si trovavano in Friuli per lavoro nei giorni scorsi. Entrambi ilberi professionisti, erano nella Bassa friulana per alcuni incontri di lavoro quando il decreto delle "zone rosse" è entrato in vigore.

I problemi sono iniziati quando, invece di rientrare a Treviso (loro Comune di residenza), la coppia ha pensato di farsi un giro in montagna venendo fermati dai carabinieri della stazione di Forni di Sopra (in provincia di Udine): interrogati sul motivo della loro presenza in quel luogo, i due non hanno fornito spiegazioni costringendo così i militari dell'Arma a provvedere alla denuncia ai sensi dell'articolo 650 del codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Stessa sorte capitata a un ventenne di Villa Santina trovato dal personale del Norm: il giovane stava passeggiando per Tolmezzo quando è stato fermato per accertamenti. Anche lui si trovava fuori dal suo comune di residenza senza valido motivo e, per questo, è stato denunciato. In queste ore i controlli di carabinieri, polizia e polizia locale sono stati intensificati anche in tutta la provincia di Treviso e ai caselli in entrata e uscita dalle autostrade. Multe e provvedimenti pesanti sono previsti per tutti i trasgressori.