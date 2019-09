Cordignano, completati i lavori degli impianti sportivi di via Cazzani

Sono stati completati nel mese di agosto i lavori di rifacimento degli impianti sportivi. L’intervento eseguito ha portato alla ristrutturazione funzionale dell’impianto esterno del bocciodromo comunale in via Cazzani, con il rifacimento dei due campi di gioco. In particolare sono state realizzate le seguenti opere: un nuovo campo di calcetto con pavimentazione multisport; un campo da tennis con fondo in resina play flex confort, utilizzata in numerosi Circoli in tutta Italia e per importanti manifestazioni internazionali; un nuovo campo polivalente per il gioco del basket e della pallavolo, a oggi ancora da completare con le attrezzature per il gioco.

Il lavoro, il cui progetto è stato elaborato e seguito dall’Ufficio Lavori Pubblici comunale, ha avuto un costo complessivo di 120mila euro, finanziato con fondi del comune di Cordignano. «Con questo intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Cazzani – afferma l’Assessore allo Sport, Roberto Campagna – abbiamo voluto dare una risposta a tutti quelli che lo frequentano, rendendo i vari campi, adeguati e soddisfacenti per le diverse pratiche sportive. Una scelta questa – continua Campagna – che palesa la volontà della Giunta di offrire ai cittadini strutture sportive qualificate, ma anche di renderle attrattive per eventi di respiro sovracomunale».