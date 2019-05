Aggredita e rapinata della borsetta mentre va al lavoro

Aggredita, in pieno giorno, da un bandito solitario che l'ha presa a pugni e derubata della borsetta. Brutale rapina mercoledì mattina, poco dopo le 8 del mattino, a Cordignano in via Maestra d'Italia. A restarne vittima una 50enne: la donna, al momento dell'agguato, stava andando al lavoro. Improvvisamente è piombato alle sue spalle un uomo, con il volto travisato, che ha malmenato selvaggiamente la donna, colpita più volte con dei pugni al volto, con lo scopo di prenderle la borsetta che conteneva del denaro, un centinaio di euro, un assegno da circa 20mila euro a lei intestato, documenti e altri effetti personali. La 50enne, ferita leggermente al naso, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto dove gli sono stati refertati alcuni giorni di prognosi. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Cordignano.