Cornuda, Claudio Sartor riconfermato alla guida del Comune

Claudio Sartor (Fare per Cornuda) è stato confermato sindaco di Cornuda con una percentuale schiacciante (69,99% e 2.314 voti complessivi) rispetto al suo avversario, Bruno Comazzetto (Amiamo Cornuda) che si è fermato a 30,01% (992 voti). Per Sartor, come detto, è una riconferma, peraltro ampiamente prevista alla vigilia.