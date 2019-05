Il Coro da Camera di Torino sbanca il Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto

“Lo spirito è quello di tornare a casa con la valigia più pesante di esperienze umane e musicali che arricchiscano.” È il commento di Franca Floris, Presidente di Giuria, al termine della serata. “Tutti abbiamo vinto condividendo la gioia del canto corale e chi fa coro, e lo vive quotidianamente, sa che questa non è retorica”. Ha fatto incetta di premi il Coro da Camera di Torino diretto da Dario Tabbia al 54° Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” svoltosi lo scorso fine settimana. La formazione di Settimo Torinese porta a casa tre primi posti nelle categorie in cui ha preso parte: Categoria A - Polifonia sacra a cappella originale d’autore, Categoria C – Canto polifonico di ispirazione popolare e la Categoria B – Polifonia profana originale d’autore, il Premio Miglior direttore di coro, il Premio miglior esecuzione di una composizione polifonica rinascimentale e l’ambito 25° Premio Efrem Casagrande.

“È la prima volta che partecipiamo al Concorso di Vittorio Veneto” Il maestro Tabbia, già giurato nell’edizione 2011 della stessa manifestazione. “Ma, soprattutto, il repertorio popolare per noi è una sfida appena cominciata. Normalmente ci concentriamo sul canto sacro e per noi è stata una sorpresa vincere in questa categoria". Dieci anni di attività compiuti da poco, il Coro da Camera di Torino di Settimo Torinese è una formazione in continua evoluzione di ventisette elementi, capitanati dal maestro Tabbia, che ne è il fondatore. “Abbiamo celebrato il decennale con un disco incentrato sulla nostra storia, recuperando le prime registrazioni degli inizi fino a incidere quattro brani inediti. Tuttavia a questa produzione abbiamo aggiunto anche un altro disco di stampo prettamente religioso, incentrato sulla Passione di Cristo, in cui sono presenti pezzi scritti da me e accompagnati da una voce recitante.” Un progetto ambizioso dunque, l’ultimo di una lunga serie che ha portato il Coro ad affermarsi anche in questa edizione del Corale, fino a distinguersi nettamente rispetto agli altri concorrenti in gara.

“Ho percepito una gran voglia di cantare, unita a una grande concentrazione che ci ha tenuti attenti. Avendo vissuto l’esperienza di giurato e di direttore di coro, posso affermare che ogni formazione corale non è mai in competizione con gli altri cori in gara, ma solo con sé stessa. Si partecipa a un concorso per migliorarsi, per capire dove crescere e come farlo. È solo così che si può imparare.” Per quanto concerne le altre categorie, troviamo come primo e unico classificato per la Categoria E – Palio corale delle regioni italiane, il Coro femminile Eufonìa di Gavoi (NU) diretto da Mauro Lisei, mentre per la Categoria D – Vocal pop-jazz, gospel e spirituals non è stato assegnato il primo premio.

Questi gli altri classificati per ogni sezione del Concorso :

Categoria A, secondo premio a Libercantus Ensemble di Perugia, diretto da Vladmiro Vagnetti, terzo premio al Coro Voceincanto di Arezzo, diretto da Gianna Ghiori;

Categoria C, secondo premio non assegnato, terzo premio al Coro Voceincanto di Arezzo, diretto da Gianna Ghiori;

Categoria B, secondo premio non assegnato, terzo premio al Coro Vocenincanto di Arezzo diretto da Gianna Ghiori;

Categoria D, secondo premio a Gli Sconcertati di Vittorio Veneto diretto da Andrea Mazzer, terzo premio al Coro Enjoy di Uboldo in provincia di Varese, diretto da Raffaele Cifani.

Questi infine i vincitori degli altri premi previsti :

Premio Migliore Esecuzione di una Composizione Polifonica Rinascimentale, il Coro da Camera di Torino di Settimo Torinese;

Il Premio ASAC, Miglior Coro Veneto iscritto a Gli Sconcertati;

Il Miglior Direttore di Coro dalle particolari doti interpretative a Dario Tabbia del Coro da Camera di Torino di Settimo Torinese

Il Premio Progetto Programma più interessante a Libercantus Ensemble di Perugia