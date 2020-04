Coronavirus, bambina manda 5 euro al sindaco: «Donali a chi ne ha bisogno»

Si chiama Caterina, è una piccola bambina residente nel Comune di Ponzano Veneto e, martedì 7 aprile, ha deciso di dare il suo contributo nella grande emergenza legata al Coronavirus.

Prima ha preso carta e penna e ha scritto questo messaggio: "Caro sindaco, so che in questo periodo molte persone hanno bisogno di aiuto. Ti dono questa banconota da 5 euro che ho nel portafoglio perché tu puoi sapere a chi donarli. Un caro saluto". Caterina ha aperto il portafoglio e messo la banconota da 5 euro nella busta indirizzata al primo cittadino e ha spedito il tutto. Nelle scorse ore il sindaco l'ha ricevuta e ha commentato il gesto della bimba con queste parole: «Mi sono commosso: il pensiero di questa bambina è stato un raggio di sole in questo periodo di difficoltà, tristezza e responsabilità. Caterina ha dato tutto ciò che aveva nel suo piccolo portafoglio per le persone che oggi si trovano in difficoltà o fanno i volontari per la Protezione civile ogni giorno donando il loro tempo e una parte della loro vita. Grazie Caterina per il tuo bellissimo gesto».