Emergenza Coronavirus: la Confraternita di Valdobbiadene acquista 10 mila mascherine

Un gesto di solidarietà concreto per far fronte all’emergenza Covid-19. Sono in distribuzione a Valdobbiadene diecimila mascherine acquistate dalla Confraternita, unitamente alla sua Fondazione. Una iniziativa utile e preziosa, quanto lo sono in questo periodo i dispositivi di sicurezza di base: “Trovare una mascherina era diventata un’operazione difficile - spiega il Gran Maestro Enrico Bortolomiol – Per converso è imperativo utilizzarla qualora si esca di casa, pena l’incolumità personale e della propria famiglia”. Venendo incontro a una necessità urgente, la Confraternita ha allora cercato, operazione non semplice, un’azienda produttrice, trovata infine nel padovano, dalla quale sono state acquistate le mascherine. Si tratta di dispositivi multiuso, realizzati con tessuto idrorepellente. Il materiale, sterile, sarà consegnato alla popolazione in confezioni sottovuoto di due mascherine. “Era desiderio dei confratelli tutti – prosegue Bortolomiol - dimostrare nel concreto la nostra vicinanza alle famiglie di Valdobbiadene, le quali stanno reagendo all’emergenza Coronavirus in modo encomiabile e con profondo senso civico. Abbiamo pensato alle mascherine, considerata la difficoltà del loro reperimento. È la prima barriera contro il virus e nessuno deve esserne sprovvisto”.

Confraternita e Fondazione hanno messo sul piatto cinquemila euro per diecimila mascherine, che sono già state consegnato all’amministrazione comunale, la quale sta provvedendo alla loro distribuzione tramite i volontari della Protezione Civile: “Non posso che ringraziare di cuore la Confraternita di Valdobbiadene – afferma il sindaco Luciano Fregonese - Le mascherine sono preziose in questo periodo, essendo merce rara, e l’approvvigionamento arriva giusto in tempo, perché avevamo appena esaurito le scorte della Regione. È una manna dal cielo!”. Le mascherine vengono recapitate brevi manu, a domicilio: “Una macchina organizzativa che lavora in silenzio e in modo efficiente”, aggiunge Fregonese. La Confraternita appena una settimana fa ha aperto una sottoscrizione per raccogliere fondi da destinare agli ospedali del territorio: “Faccio appello alla generosità dei valdobbiadenesi – conclude il Gran Maestro – Anche un piccolo contributo vale molto”. I versamenti vanno effettuati nel conto corrente appositamente aperto presso la filiale di Valdobbiadene di Volksbank e intestati a: Confraternita di Valdobbiadene IBAN IT37 V058 5662 1501 0057 1442 606 Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus