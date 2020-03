Coronavirus: «I proprietari di immobili aiutino gli affittuari»

Sensibilizzare i proprietari di immobili al supporto degli affittuari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e i conseguenti effetti economici. È la strada intrapresa dall’amministrazione comunale di Treviso che ha inteso considerare le esigenze di tutti quegli inquilini, commercianti e conduttori di immobili che si sono trovati in grave difficoltà con la corresponsione dei canoni di affitto.

Il sindaco Mario Conte e il vicesindaco Andrea De Checchi venerdì pomeriggio (27 marzo), si sono riuniti in videoconferenza con Zelio Pirani (direttore Ance Treviso), Marzio Bolondi (presidente UPPI Treviso), Marcello Furlan (presidente Associazione della Proprietà Edilizia – Confedilizia Treviso) e Andrea Gatto (presidente Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari Treviso): le parti hanno condiviso l’esigenza di sensibilizzare le proprietà a venire incontro alle difficoltà degli affittuari, pur nella consapevolezza della dimensione privatistica del rapporto tra proprietari e conduttori. «Da parte delle associazioni interpellate c’è stata grande disponibilità nell’intraprendere un percorso di sensibilizzazione con i proprietari degli immobili - le parole del sindaco Mario Conte - Ci siamo dati appuntamento fra una decina di giorni per capire, anche a livello temporale, come si evolverà questa emergenza che è prima di tutto sanitaria ma sta avendo e purtroppo avrà conseguenze a livello economico. Mentre le associazioni dei proprietari nelle prossime settimane lavoreranno su un piano concreto e condiviso per affrontare l’immediato futuro (aprile, maggio e giugno) noi intendiamo coinvolgerli in una task force che vada a comprendere proprietà, inquilini, istituti di credito e consorzi di garanzia per adottare una linea che tenga conto di tutti gli aspetti, anche sociali, di questa crisi. Vogliamo infatti che aiuti concreti e incentivi permettano di ripartire a chi è veramente in difficoltà. Possiamo uscire da questa situazione solo se c’è l’aiuto di tutti».