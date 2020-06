Coronavirus, Zaia: «Stiamo lavorando a una nuova ordinanza»

Nel punto stampa di martedì 2 giugno il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha iniziato l'incontro tornando sul tema della banca del plasma, illustrato lunedì dalla dottoressa De Silvestro: «Avere un magazzino ipotetico di 6500 sacche di sangue di pazienti guariti non tornerà utile solo per nuove cure ma anche per molte altre ricerche mediche scientifiche».

La novità del giorno: «Stiamo preparando una nuova ordinanza che speriamo di pubblicare in settimana, al massimo a inizio della prossima - ha annunciato Zaia - Spero si risolva la partita degli 0-3, quindi dei centri estivi per l'accoglienza dei bimbi dagli 0 ai 3 anni. Ora sono lì nel limbo, noi abbiamo approvato come regioni le linee guida, ma al Governo ancora nulla. Stiamo cercando di partire anticipando il Governo. Non possiamo più far aspettare le famiglie, cercheremo di venirgli incontro correndo però un grande rischio se il Governo non ci dà il via libera. Rispetto ai centri estivi, soprattutto parrocchiali, non possiamo allargare ancora le norme in materia. Però stiamo valutando una nuova modifica delle linee guida, cercando di semplificarle il più possibile». Rispetto al trasporto pubblico locale al punto stampa ha preso parte anche l'assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti: «Siamo convinti - ricorda Zaia - che bisogna tornare alle capienze originarie di treni e autobus.

Il bollettino di Azienda Zero

Ancora buone notizie dal bollettino diffuso da Azienda Zero per la giornata di martedì 2 giugno. Nessun nuovo caso positivo al virus e nessun nuovo decesso è stato registrato nelle ultime ore in provincia di Treviso. Sono 276 le persone positive al virus nella Marca, 2069 i negativizzati. Sgombre le terapie intensive, solo 4 pazienti restano ricoverati a Vittorio Veneto. Scende ancora il numero di persone in isolamento in provincia: sono 214. In Veneto i tamponi processati sono saliti a 689.285, 12mila in più rispetto a lunedì 1 giugno. 19162 le persone positive al virus, +8 rispetto a ieri. 1311 i cittadini in isolamento, 283 in meno di lunedì. «In sei giorni si dovrebbe arrivare ad avere zero persone in isolamento, se si continua con questa media» commenta il Governatore Zaia. 375 i ricoverati in tutto il Veneto, di questi 103 sono positivi al virus. 27 i ricoveri nelle terapie intensive di cui solo 5 persone positive. I dimessi dagli ospedali sono 3388 (+8). 1921 i morti (+3) di cui 1379 in ospedale. 86 i nuovi nati.

Il video del punto stampa