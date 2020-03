Coronavirus, salgono a 9 i decessi a Treviso, 141 le persone contagiate

Azienda Zero ha diffuso nella mattinata di lunedì 9 marzo il nuovo bollettino con tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto e in provincia di Treviso. Rispetto alle ore 17 di ieri, domenica 8 marzo, ci sono 15 nuove persone risultate positive al Covid-19 nella Marca e un nuovo decesso all'ospedale di Treviso.

In totale sono 141 le persone che, finora, hanno contratto il virus nella sola provincia di Treviso. I casi in tutto il Veneto, invece, sono saliti a 744 (58 in più rispetto a ieri). Padova resta la provincia con il maggior numero di pazienti positivi al Covid-19: 184. Al terzo posto, dopo Treviso, la provincia di Venezia con 133 casi. Seguono: Verona (79 casi), Vicenza (56 casi), Belluno (26 casi) e Rovigo con 6 casi. Salgono a 9 i decessi all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove restano ricoverati 66 pazienti di cui 4 in terapia intensiva. Negli altri ospedali della provincia a Conegliano i casi restano 4 con 3 pazienti in terapia intensiva. Due pazienti positivi al virus sono ricoverati a Castelfranco Veneto, uno solo in ospedale a Vittorio Veneto.