Coronavirus, sfogo dell'assessore Manera: «Nessun aiuto dai Comuni del Sud»

«A essar massa boni se passa par c....ialtroni». Alessandro Manera non usa mezzi termini sulla sua pagina Facebook ufficiale dove, nelle scorse ore, ha pubblicato un suo personale sfogo per i pochi aiuti che, a suo dire, i Comuni del Sud Italia avrebbero stanziato in aiuto dei paesi del Nord Italia colpiti dall'emergenza Coronavirus come Treviso, per l'appunto.

«In questo periodo - scrive Manera - non riesco proprio a districarmi tra gli innumerevoli comunicati di solidarietà o disponibilità ad un supporto fattivo, da parte della classe dirigente delle istituzioni del Sud (e sottolineo le Istituzioni come le Regioni, i Comuni, etc.) nel confronti di quello che sta avvenendo nelle nostre zone e ai nostri concittadini: lo zero assoluto! Tutto questo - prosegue - in antitesi esatta con quello che fanno i trevigiani e i veneti che, in qualsiasi emergenza, spontaneamente e/o in maniera organizzata, si attivano per dare un supporto sostanziale, fisico, economico o anche di solidarietà, a chiunque, senza distinzione alcuna e senza mai chiedere nulla in cambio. Passerà questa situazione e torneremo presto a parlare di autonomia» conclude l'assessore.